「束缚」演员遭控持儿童色情物 角逐奥斯卡前景不明

（法新社维也纳15日电） 有望代表奥地利角逐2023奥斯卡最佳国际影片的「束缚」（Corsage）主要演员之一佛洛里安特辛梅斯特被控持有儿童色情物后，电影主要支持者之一今天与他割席。

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奥地利广播集团（ORF）表示，既不会制作也不会播放佛洛里安特辛梅斯特（Florian Teichtmeister）的电影。佛洛里安特辛梅斯特在「束缚」中扮演法兰兹．约瑟夫一世（Emperor Franz-Joseph）。

「束缚」讲述19世纪奥匈帝国的伊丽莎白王后（Empress Elisabeth）和法兰兹．约瑟夫一世动荡的婚姻关系，已在国际电影节上获得多座奖项肯定，也有亮眼的票房表现。

然而，43岁的佛洛里安特辛梅斯特辩护律师13日宣布他已遭受指控，还说他的委托人将在2月的审判中认罪。

提名「束缚」角逐奥斯卡最佳国际影片的奥地利电影协会表示将支持这项决定，认为人们必须将电影和演员区分开来。

这部电影的导演兼编剧玛利克洛泽（Marie Kreutzer）表示，她「感到悲伤和愤怒，因为一部女权主义电影…竟然被一个人的可怕行为玷污和破坏了」。

奥斯卡评审团将在3月12日颁奖典礼前，将15部初选名单影片缩减至5部。

奥地利国家剧院城堡剧院（Burgtheater）已宣布立即解雇佛洛里安特辛梅斯特。

© 2023 AFP