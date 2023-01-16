白俄罗斯与俄国展开联合空军演习

（法新社莫斯科16日电） 在外界担心白俄罗斯恐被卷入乌克兰冲突而与莫斯科并肩作战之际，明斯克（Minsk）当局今天宣布与俄罗斯在白俄境内展开联合空军演习。

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白俄国防部宣布，白俄和俄罗斯「航空部队联合战术飞行演习」已经展开。白俄国防部稍早指出，这项演习将持续到2月1日。

国防部在声明中表示：「这项演习主要目的在于提升战斗训练任务联合演练的操作相容性。」白俄所有军用机场全面参演，演训内容包括空中侦察、边境联合巡逻、战术空中突击登陆、货物运送和伤患后送等。

官员强调演习属防御性质。

白俄国防部的加密通讯软体Telegram频道昨天发布安全委员会（Security Council）第一副国务秘书穆拉维科（Pavel Muraveyko）谈话称：「演习纯属防御性质。」他强调，白俄与乌克兰接壤边境情势「不太平静」，不过明斯克准备应对乌克兰的「任何挑衅行动」。

白俄允许俄罗斯以白俄领土作为对乌克兰攻势的跳板。但白俄总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）坚称不会对乌克兰派兵。

明斯克去年10月宣布与莫斯科组建联合区域部队，有数以千计俄罗斯军人抵达这个前苏联国家，令外界担忧白俄也将出兵乌克兰。

© 2023 AFP