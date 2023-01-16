联合国教科文组织：2022年全球遇害记者人数激增

（法新社巴黎16日电） 联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）今天表示，2022年全球记者和媒体工作者的遇害人数激增50%，达到86人，意即每4天就有1人遭到杀害。

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在此前的3年，即2019至2021年间，平均每年有58名记者遇害。

教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）透过声明表示：「在连续几年下降之后，2022年遇害记者人数又急遽上升，这种现象令人担忧。」

她说：「当局必须加紧努力，制止这些罪行，并确保加害者受到惩罚，因为冷漠是造成这种暴力风气的一大主因。」

UNESCO发现，高达86%的此类案件中，没有人被绳之以法。

教科文组织指出，杀害记者的动机包括「针对组织犯罪、武装冲突或极端主义抬头等事件，以及贪腐、环境犯罪、滥权和示威抗议等敏感议题相关报导进行报复」。

据统计，2022年遇害的记者有一半以上（44人）是在拉丁美洲和加勒比海地区丧命；3/4遇害事件发生在全面冲突以外的地区。

墨西哥是去年记者死亡人数最多的国家，共有19名记者遇害，其次是一直致力对抗俄罗斯入侵的乌克兰，共有10人死亡，海地也有9人遇害。

根据UNESCO的记录，去年死亡的记者中，约有一半是在非上班时间遇害，「在旅行途中、家中、停车场和其他非执行公务的公共场所」遭受攻击。

教科文组织分析，上述趋势意味「记者没有安全的空间，即使是在他们工作之余」。

除了生命危险，UNESCO指出，记者还可能面临「多种形式的暴力」，包括「强迫失踪、绑架与任意拘留、法律骚扰和数位暴力，女性尤其可能受害」。（译者：施施/核稿：陈政一）

© 2023 AFP