英少女阅览网路内容后自残殒命 父亲斥责社群平台

（法新社伦敦16日电） 英国一项调查认定，14岁少女茉莉（Molly）2017年受到「网路内容负面效应」折磨后，死于自残行为。茉莉的父亲罗素今天批评社群媒体公司的因应作为了无新意，期待法律规范。

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住在伦敦的罗素（Ian Russell）形容社群媒体公司的行动「平淡乏味、不足为奇」，只搬出「一切照旧」那一套。

罗素说，英国政府提出的「网路安全法案」（Online Safety Bill）等法律，是让社群媒体网站对安全议题不再「怠惰」的唯一方法。

针对茉莉之死的调查显示，她生前6个月内在社群网站Instagram存档、分享、按赞的1万6300则贴文中，有2100条与抑郁、自残或自杀有关。

主导调查的验尸官华克（Andrew Walker）去年9月写信给社群媒体公司Meta、Pinterest、推特（Twitter）和Snapchat。华克寄送「预防未来死亡」报告给这些企业和英国政府，呼吁检讨网站提供内容所使用的演算法。

对于社群媒体公司的回应和Instagram母公司Meta没有任何「方向上的重大改变」，罗素表达了失望之情。

罗素告诉「新闻协会」（PA Media）：「大家可能会希望看到提交给验尸官的细节详尽程度…能集中注意力，迫使科技公司更积极回应，把安全列为优先要务。但事情似乎并非如此，尤其是在Meta的例子上。」

华克在调查中认定茉莉死于自残行为，同时深受「网路内容负面效应」的折磨。华克认为不应随意做出茉莉死因是自杀的结论。

茉莉逝于2017年11月，家人在她死后发起运动，强调社群媒体的危险。

英国国会预定17日开始就「网路安全法案」展开辩论。

法案现有版本要求科技公司移除平台上的违法内容，特别强调保护儿童远离有害内容；网站若违规，依法可处以大笔罚款。

但已有数十名执政「保守党」（Conservative Party）的国会议员联名提议修改法案，要求采取更严格的行动。他们希望，社群媒体平台如果未能保护儿童远离有害内容，就应把企业老板送进监狱。

罗素在调查结束后说，是时候「改变全球最大社群媒体平台内部的有毒企业文化」了。

罗素提到，一名Meta公司高阶主管曾说，平台演算法向茉莉推荐的内容很安全。

罗素说：「如果这种侵蚀生命的疯狂内容能算安全，我女儿茉莉现在大概还活着，我们家也不会是一个痛失亲人的4口之家，而是5个人对可爱的茉莉未来充满目标和前景的人生充满期待。」

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需要谘商或相关协助，可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。※

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