逢数十年来最大洪患 拉脱维亚吁灾区居民撤离

（法新社拉脱维亚耶卡皮15日电） 面临到数十年来最严重的洪患，波罗的海国家拉脱维亚今天敦促身处中部灾区的居民撤离家园。

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东南部城市耶卡皮（Jekabpils）市长拉盖尼斯（Raivis Ragainis）透过地方电台警告：「冰冷烂泥一旦涌进家园，你几乎就失去了脱身的机会。」

耶卡皮市、普拉维纳斯镇（Plavinas）和周遭地区灾情特别严重，因为从白俄罗斯漂过来的浮冰导致道加瓦河（Daugava）水流受阻。

耶卡皮市居民科多尔（Maris Kodols）告诉法新社：「大块的冰和冰冷洪水，很快地淹没了我们的城市。」

科多尔说：「这是自1981年来最严重的一场洪患。」他还说，目前水位只比当年创下的历史纪录低了5公分。

在冰的压力下，10年前作为预防措施所盖的一座水坝昨天开始崩坏。

当局今天派出数台挖土机堆叠新沙包，来强化这座水坝。

拉盖尼斯说：「在我们持续补强的情况下，水坝目前还撑得住，但情况仍十分危急。」

他补充说：「无法保证它能撑过极端的情况。」

救难人员已出动水陆两用车来疏散居民，尽管绝大多数人目前仍选择守护家园。

军方救援行动负责人、陆军上尉茨维甘斯（Aleksands Cviguns）对法新社说：「感谢老天，目前无人溺水或受伤。」

他补充说：「我们的水陆两用车今天前往5个偏远农场撤离部分民众，并为留下来的人补充粮食和物资。」

拉脱维亚总理卡林斯（Krisjanis Karins）和总统李维兹（Egils Levits）则在首都里加（Riga）召开一场危机处理会议。

© 2023 AFP