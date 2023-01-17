中国2022年经济成长3% 虽属40年最缓却高于预期

（法新社北京17日电） 受全年大部分时间执行严格防疫封控以及房地产市场危机影响，中国去年的经济成长率创下40年最缓，但成长率仍高于市场预期，让外界期待中国在放宽防疫重新开放后的强劲复苏。

广告 继续浏览后续

北京去年大部分时间仍坚持清零防疫政策，形同实质锁国重创商业活动，供应链紊乱连带全球经济也遭殃。这也让中国2022年的经济成长率只有3%，不计受新冠疫情冲击最深的2020年，这是继1976年毛泽东逝世当年经济成长率仅1.6%以来最差表现。

2020年疫情爆发重创中国经济，当年的经济成长率仅约2.3%。创下近半世纪以来最差的表现。然而，隔年随即逆势反弹，达到8.1%。

中国国家统计局局长康义今天在记者会表示，世界大二大经济体的中国，去年面临到的是风高浪急的全球环境。

尽管没法达成去年政府工作报告订出5.5%成长目标，但今天发布的2022年中国经济成长率仍有3%，在外界不看好的情形下成功「保3」，高于法新社访问分析圈所预测的2.7%。

分季度看，第一季国内生产总值同比增长4.8%，二季增长0.4%，第三季增长3.9%，第四季增长2.9%也高于预测，为2023年注入乐观因素。

12月份的社会消费品零售总额同比下降仅1.8%，远低于原先预测的9%，主样是去年12月调整防疫政策解除许多严格限制，消费者开始逐渐回笼。

康义指出，总体来看，2022年高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，稳住宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。同时也要看到，国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。

根据中国社科院去年底发布2023年「经济蓝皮书」，预计2023年中国经济成长约5.1%；中国证券时报于今年初引述多位经济学家推估，中国2023年经济成长率落在5%至6%间，经济将在第2季开始显着恢复。

© 2023 AFP