乌克兰第一夫人率团赴达沃斯经济论坛 游说西方国家增援抗俄

（法新社瑞士达沃斯16日电） 乌克兰第一夫人欧伦娜・泽伦斯基率领的大型部长和市长代表团今天浩浩荡荡前往瑞士参加达沃斯世界经济论坛，游说西方提供更多援助并运送更多武器。

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基辅市长、前重量级拳击冠军克里契科（Vitali Klitschko）被问及是否需要新援助时告诉记者：「这就是我来这里的原因，这就是为什么直接交谈非常重要…建立人际关系非常重要。」

在瑞士阿尔卑斯山举行的年度达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum）集结数百位政府首脑、部长和数千名商界领袖，北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）预定18日出席。

峰会将于今晚正式揭幕，俄罗斯入侵乌克兰是今年峰会最重要的议题之一。

欧伦娜・泽伦斯基（Olena Zelenska）预定明天上台致词，她的夫婿则计划在18、19日的论坛场边活动透过视讯连线发言。

包括尼古拉耶夫（Mykolaiv）和利维夫（Lviv）在内，其他几座城市的市长以及经济、文化和数位事务部长都预定出席，使乌克兰成为此次出席人数最多的国家代表团之一。

俄罗斯官员和业界领袖并未获邀，因为其中许多人仍被禁止旅行或正遭受欧盟制裁。

© 2023 AFP