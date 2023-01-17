以色列怨巴勒斯坦争取UN决议祭制裁 40国吁取消

（法新社纽约联合国总部16日电） 由于巴勒斯坦极力争取国际法院（ICJ）就以色列占领领土一事发布谘询意见，以色列本月稍早对巴勒斯坦祭出制裁措施，但今天约有40国呼吁以色列取消制裁。

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联合国大会2022年12月30日通过决议，要求国际法院就以色列占领巴勒斯坦领土一事提出意见。

以色列则采取报复手段，于本月6日宣布对巴勒斯坦当局实施金融制裁等一连串措施，要巴勒斯坦为争取联合国决议「付出代价」。

约40个联合国会员国今天向媒体发布声明，重申「坚定支持」国际法院和国际法，并「深深关切以色列政府在联合国大会（向国际法院）提出要求后，对巴勒斯坦人民、领导阶层和公民社会实施惩罚性措施的决定」。

这些国家表示：「无论每个国家对这项决议的立场如何，我们都反对（以色列）基于（巴勒斯坦）要求国际法院提出谘询意见、更广泛的是针对联合国大会决议而采取惩罚性措施，我们呼吁立即撤销这些措施。」

当时投票支持联合国决议的国家都签署了这项声明，包括阿尔及利亚、阿根廷、比利时、爱尔兰、巴基斯坦和南非等；但也有一些当时弃权的国家签署，例如日本、法国和韩国；甚至有当时投下反对票的国家签署声明，例如德国和爱沙尼亚。

巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔（Riyad Mansour）在声明中说：「此事别具意义，因为这显示，无论各国投下赞成或反对票，都团结一致反对这些惩罚性措施。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人被问到这项声明时说，古特瑞斯「深深关切以色列近期对巴勒斯坦当局实施的措施」，强调不应针对寻求国际法院意见一事展开报复。

联合国安全理事会预定18日召开巴勒斯坦议题相关会议。

以色列极右翼国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben-Gvir）本月初参访耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），安理会随即为此开会讨论，以色列和巴勒斯坦代表在会中激烈交锋。

© 2023 AFP