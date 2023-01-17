伊朗侨民吁欧盟将革命卫队列恐怖组织

（法新社法国史特拉斯堡16日电） 来自欧洲各地的数千伊朗侨民今天在欧洲议会所在城市法国史特拉斯堡示威，敦促欧洲联盟把伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）列为恐怖组织。 22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好头巾遭宗教警察羁押后死亡，伊朗长达4个月的示威遭镇压后，欧盟和英国承受越来越多反对派流亡者和活跃人士的压力，要求他们跟进美国，把伊朗革命卫队列入黑名单。

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警方表示，约1万2000人参加在法国东部史特拉斯堡（Strasbourg）举行的示威，游行队伍朝正举行每月一次全体会议的欧洲议会前进。

组织这次示威的瑞典国会议员阿洪迪（Alireza Akhondi）说：「我们聚在一起，是为了让欧洲听到伊朗男女的声音，并要求欧洲议会继续站在历史正确的一边。」 「没有欧洲的帮助，没有我们为他们发声，伊朗就不会有任何革命。」

活跃人士指责伊朗革命卫队在镇压示威上扮演关键角色。人权组织指出，抗议活动已造成数百人死亡，4名示威者遭处决。

作为伊朗武装部队分支，伊朗革命卫队主要负责保护 1979年伊朗国王倒台后建立的伊斯兰体系免受外部和内部威胁。

欧洲议会议长梅特索拉（Roberta Metsola）对示威群众保证，欧盟会与伊朗的抗议者站在一起。

「我们将敦促国际社会，针对伊朗政权对伊朗街头民众发动的恐怖行为作出强有力的回应。必须有个强有力的全球回应。」

© 2023 AFP