俄防长视察攻乌部队 扶植当局称掌控苏勒答尔

（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯国防部今天表示，部长萧依古视察统领乌克兰作战部队的司令部。乌东顿内茨克州的俄国扶植当局表示，俄军已控制历经激战的苏勒答尔镇。

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俄国国防部发表声明说，萧依古（Sergei Shoigu）在未公开地点的东方集团军司令部，听取司令的战况简报，也听取部队指挥官有关「战斗任务进展」的报告。

国防部并未透露司令部地点，但随声明发布了影片，显示萧依古与军事指挥官召开面对面会议和视讯会谈。影片中出现的人物包括参谋总长格拉西莫夫（Valery Gerasimov），他近来被赋予直接指挥乌克兰前线部队的任务。

萧依古在影片中对官兵颁奖并表示，「你们有尊严地服役，保卫我们的祖国，协助需要协助的人，并尽力使称为胜利日的一天提前来到」。

俄军扶植的顿内茨克州（Donetsk）政府今天重申先前说法，指称盐矿城镇苏勒答尔（Soledar）已在俄军控制下。

当地政府在社群平台Telegram留言说：「在顿内茨克人民共和国土地上，俄军解放了苏勒答尔。」

俄方13日即表示控制了苏勒答尔，但乌克兰总统泽伦斯基随后宣称，苏勒答尔等乌东市镇的战斗仍在进行。

© 2023 AFP