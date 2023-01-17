加州民宅暗夜传枪响 17岁母亲与6月婴头部中弹

（法新社华盛顿16日电） 美国警方表示，枪手今天凌晨对加州一处民宅开火，造成6人丧命，其中包括一名6个月大的婴儿和其17岁的年轻妈妈。

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加州杜莱尔郡（Tulare County）警长布卓（Mike Boudreaux）向记者描述这起骇人听闻的犯罪事件，他说这起具「针对性」的攻击可能与帮派和毒品暴力有关。

警方说，他们认为两名枪手今天凌晨3时30分左右攻击这栋民宅，开了好几枪。

邻居报案后，警察于7分钟内赶抵现场，在屋里屋外发现多名死者和垂死挣扎的受害者。

布卓说：「情况相当悲惨，一名17岁的母亲和她6个月大的宝宝皆头部中弹。」

有两人因躲在建筑物内幸免于难，首先抵达现场的急救人员对几名伤者进行急救，其中一人送医抢救后宣告不治。

布卓说，这起攻击案似乎与毒品有关。

他说：「我们也认为这不是一起随机暴力事件。我们认为枪手锁定这户人家为攻击目标。」

布卓说，此案可能与帮派和毒品暴力有关，还说相关部门一周前曾「对这处民宅展开毒品搜查」。

人口约7万的杜莱尔郡坐落于圣约金谷地（San Joaquin Valley），大约位于旧金山与洛杉矶之间。

2021年，美国约有4万9000人命丧枪下，其中一半以上是自杀。

在美国，武器比人口多，1/3成年人至少持有一件武器，近1/2成年人家中有武器。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）1120117

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