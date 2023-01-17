恶警承认犯24起性侵 伦敦警方致歉：我们失败了

（法新社伦敦16日电） 英国伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）一名员警承认近20年来犯下24起强暴罪和一连串性侵案后，这个英国规模最大的警力单位今天面临新一波检讨声浪。

广告 继续浏览后续

48岁的卡瑞克（David Carrick）今天在伦敦法院出庭，坦承犯下4项强暴罪，以及在2003年非法监禁并猥亵一名40岁女子。

卡瑞克在去年12月的听证会上，坦承在截至2020年9月的16年间犯下涉及另外11名女性的43项指控，包括20项强暴罪，媒体对此事的报导限制也随之取消。他将在2月6日起的2天内遭到判刑。

伦敦都会区警察局局长罗利（Mark Rowley）对卡瑞克的被害人致歉，说他「用最恶心的方式虐待女性」，且由于「体制性的缺失」，卡瑞克没有受到惩罚。

罗利说：「我们失败了。我很抱歉，他根本不该当警察。」

卡瑞克对2003年到2020年间犯下涉及12名受害者的49项指控认罪后，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）发言人称此案「令人震惊」，伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）也表示，种种严重问题需要得到解决。

© 2023 AFP