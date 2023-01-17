拜登将亲赴加州勘灾 气象局警告：美西恐尚有风暴

（法新社旧金山17日电） 美国白宫宣布，总统拜登将于19日前往加州洪灾地区视察。历经毁灭且致命性的连串风暴后，美国人口最多的加州正进行灾后清理。

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白宫昨晚透过声明宣布，拜登将巡视遭受风灾破坏的社区，「勘察重建工作，并评估灾区需要哪些额外联邦援助」。

法新社报导，近日连续9个风暴席卷加州和西岸地区，带来持续3周之久的极端天气，并造成19人丧生。

拜登上周末宣布加州发生重大灾害，以允许联邦政府加速援助，包括提供临时住房和维修等协助。

连串风暴造成的损失估计已突破10亿美元，成为2023年迄今损失最惨重的灾害。

尽管预报当地今天是多云时晴，但无法让加州的救援人员好整以暇清理崩塌的土石、铲除道路上的泥土并清除倒下的树木。

根据电力供应状况追踪网站Poweroutage.us的数据，昨天晚间，加州仍约有2万3800户处于断电状态。

美国国家气象局（NWS）湾区（Bay Area）分台的报告称，自去年12月26日至今，旧金山的累积降雨量已超过450公厘。

NWS在推文中说，「这是自1862年1月14日以来，最潮湿的22天。」

先前不断肆虐加州的冬季风暴多已远扬，现正袭击洛矶山脉（Rocky Mountain）和大平原地区（Great Plains）。

国家气象局的短期预报称，科罗拉多州、新墨西哥州和犹他州山区预计将出现「大雪」，并一路持续到24日，然后在25日向东推进到中部平原（Central Plains）地区。

但虽然加州看似能喘口气，预报却说又有一个新的风暴在北部的华盛顿州隐现，「将抵达太平洋西北部，并于明天向内陆推进」。

「这将带来新一轮的太平洋湿气和一轮强降雨，特别是沿海山区和喀斯喀特山脉（the Cascades）山麓地带。」

© 2023 AFP