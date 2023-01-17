瓜地马拉控国际打贪组织违法 杠上哥伦比亚防长

（法新社瓜地马拉市16日电） 瓜地马拉检察官办公室今天说，该国拟起诉哥伦比亚国防部长维拉斯格。瓜国检方指控维拉斯格过去担任联合国支持的瓜地马拉国际打击特权委员会主席期间涉及非法行为。

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法新社报导，瓜地马拉打击特权特别检察官办公室（FECI）主管卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）在社群媒体上发布的影片中说，瓜地马拉指控维拉斯格（Ivan Velasquez）非法批准与巴西营建巨擘奥德布雷契（Odebrecht）瓜国行贿案有关的3名前巴西籍高阶主管「有效合作」协议。

维拉斯格在2013年至2019年期间领导瓜地马拉打击特权国际委员会（International Commission against Impunity in Guatemala, CICIG），这是由联合国支持的实体，与检察官办公室一起揭发几起贪腐丑闻。

2012年至2015年期间任职瓜地马拉总统的培瑞斯（Otto Perez）被控主谋一项关税诈欺计画。他2022年12月被判处16年徒刑。

根据卡鲁奇切的说法，维拉斯格和瓜地马拉前检察总长阿达纳（Thelma Aldana）2017年批准签署有效合作协议，针对巴西建设公司奥德布雷契案展开调查，「这表明他们完全了解与奥德布雷契正在进行黑暗和腐败的勾当」，奥德布雷契这家巴西营建巨擘已坦承在多个拉丁美洲国家的大规模行贿行动。

卡鲁奇切说，瓜地马拉打击特权特别检察官办公室「将采取相对应的法律行动」，要让维拉斯格及其他涉案人员「为他们的非法、不公和迫害行为负责」，并指出这项协议「对瓜地马拉造成严重伤害」。

维拉斯格驳斥这项指控，称他未「被告知瓜地马拉当局的任何要求」。

维拉斯格说：「我致力于透明、正义和打击特权，这已成为并将继续成为我作为公务人员和现在担任国防部长职涯的标记。」

自2019年瓜地马拉国际打击特权委员会解散以来，人权组织和美国政府指控瓜地马拉寻求对打击贪腐的检察官展开报复，并在终结特权的承诺上倒退。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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