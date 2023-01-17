男自称俄瓦格纳集团成员 惊险逃至挪威求庇护

（法新社奥斯陆16日电） 一名自称俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner）成员的男子在惊险万分地跨越俄国与挪威边界后，目前正在挪威寻求庇护。

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26岁的麦维德夫（Andrei Medvedev）上周在帕斯维克达伦（Pasvikdalen）谷地附近因非法跨越边境进入挪威遭到逮捕。

警方透过声明告诉法新社，一名男子在13日「凌晨1时58分被挪威边防人员和挪威警方拘留」。警方并未证实这名男子的身分。

芬马克（Finnmark）警方表示：「他已在挪威申请庇护。」

俄罗斯人权团体Gulagu.net公布访问麦维德夫的内容，包括他跨越边境进入挪威后的访问，当中麦维德夫详述自己惊心动魄的逃脱过程。

他说：「当时我人在冰上（边境），我听见几只狗在吠叫，转头一看，有几人拿着火把，距离大约150公尺，朝我的方向跑来。」

他还说：「我听到两声枪响，子弹呼啸而过。」

他的律师里斯内斯（Brynjulf Risnes）今天告诉法新社，麦维德夫跨越边境后找到当地人，请他们报警。

里斯内斯指出，他的客户已不再受到拘留，而是身在一个「安全的地方」，他的案子正在接受分析，目前被怀疑「非法进入」挪威。

里斯内斯说：「如果他在挪威得到庇护，指控将自动撤销。」

这名律师表示：「他已表明愿意对调查战争罪的人士叙述他在瓦格纳集团中的经历。」里斯内斯还说，麦维德夫宣称自己曾担任一个5到10人单位的指挥官。

根据Gulagu.net，麦维德夫最初于去年7月签下4个月合约，宣称自己目击了拒绝作战和想要离开的人遭到处决和报复。

根据里斯内斯说法，麦维德夫加入这个民间佣兵组织后，「遭遇了和他预期完全不同的事物」。瓦格纳集团在俄罗斯与乌克兰的几场关键战役中一直处于最前线。

麦维德夫说，自己虽想离开，但合约却在没有经过自己同意的情况下被展延。

里斯内斯表示：「他明白要离开集团并非易事，于是决定直接逃跑。」

麦维德夫返回俄国后与人权团体联系，包括替遭俄罗斯监禁的囚犯发声的Gulagu.net。

法新社无法独立证实麦维德夫的说法。

里斯内斯坦承自己难以评断麦维德夫说法的对与错，但表示「有Gulagu.net和其他人权组织介入本案，令人感到欣慰」。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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