纳粹时期被迫出售 梵谷作品前主控告日企要画

（法新社东京17日电） 日本损保控股公司在1987年的拍卖会中，获得荷兰画家梵谷（Van Gogh）画作「向日葵」（Sunflowers），却遭画作前持有人家族在美国提告要求归还，损保控股今天矢言捍卫所有权。

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梵谷的静物油画系列「向日葵」共有5幅，损保控股的前身「安田火灾海上保险」当年在伦敦佳士得（Christie's）拍卖会上，以4000万美元买下其中一幅，短暂登上全球最昂贵画作的宝座。

这幅画在损保控股位于东京的SOMPO美术馆展出35年，近来却成为法律战的主角，争执核心为二战爆发前在德国的一次交易。

画作前持有人、犹太银行家孟德松-巴托尔迪（Paul von Mendelsohn-Bartholdy）的家族上月在美国伊利诺州提告，要求归还这幅画作，以及10多亿美元的不当利得及损害赔偿金。

他们主张，安田火灾海上保险取得画作时「轻率忽视它的出处，包括孟德松-巴托尔迪1934年被迫在纳粹德国出售这幅画」。

彭博报导，由于犹太人当时被剥夺财产与社会地位，孟德松-巴托尔迪不得已把画出售。

诉状还写道：「损保控股透过巧妙的品牌策略，不当利用这幅画来获取数十亿美元的不义之财。」「被告长年以来知晓这是一幅被纳粹玷污的艺术作品，仍利用它作为公司象徵来赚钱。」

但损保控股今天在给法新社的声明中捍卫画作所有权，表示公司「明确驳斥诉状上的不当行为指控」，且公司「打算极力捍卫对『向日葵』的所有权」。

「向日葵」并非孟德松-巴托尔迪家族希望归还的唯一艺术作品，他们也在其他地方提出类似诉讼。华府的国家艺术博物馆（National Gallery of Art）在2020年将一幅毕卡索的画作还给他们。

© 2023 AFP