美副国务卿雪蔓率团访基辅 重申对乌克兰坚定承诺

（法新社莫斯科16日电） 美国国务院表示，副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）今天前往基辅，与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）见面，向他保证华府对乌克兰的「坚定承诺」。

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雪蔓率领代表团前往乌克兰首都基辅，讨论提供援助以加强乌克兰的安全态势、改善乌克兰经济，并探讨与美国发展持久双边贸易伙伴关系的方法。

美国国务院表示，美国代表团与泽伦斯基、总统府成员和国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）等乌克兰高阶官员见面。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中说，这趟访问的目的是「重申美国对乌克兰以及对乌克兰抵御俄罗斯无端入侵的坚定承诺」。

他说，美国代表团也「倾听乌克兰年轻人的声音，在他们为乌克兰的复苏与重建作长远打算时，他们也让自己的事业与主张适应时局变化，以支持他们的同胞」。

这场残酷的致命战争进入第11个月，乌克兰战场上的冲突与日俱增，俄军遭控发射飞弹，造成中部城市第聂伯罗（Dnipro）一栋住宅大楼部分受损，有至少40人丧生。

上月，泽伦斯基访问白宫与美国总统拜登见面时，向美国说明乌克兰需要约450亿美元的紧急军事与经济援助。

© 2023 AFP