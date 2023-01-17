苏格兰欲立法松绑变更性别 英政府下令阻挡

（法新社爱丁堡16日电） 英国的苏格兰事务大臣杰克（Alister Jack）今天说，英国政府将挡下苏格兰备受争议的性别认同改革法案；这可能在英国政府和苏格兰构成国政府之间掀起法律战。

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苏格兰议会意图立法让人民更容易变更法律上承认的性别；杰克说，他担心此举会对英格兰、苏格兰和威尔斯的立法平等造成负面影响。英国的构成国包括前述3地及北爱尔兰。

杰克说：「我已决定依据1998年苏格兰法令（Scotland Act 1998）第35条下令，防止苏格兰议会的（苏格兰）性别认同改革法案继续呈送御准。」御准是立法提案正式成为法令所需的最后一步。

苏格兰议会是于1999年依据英国政府下放权力的相关规定而成立。依规定，如果大臣们认为法案会「对法律实行构成不利影响」，伦敦当局即可阻止立法。

苏格兰议会于2022年12月通过立法，允许人民更快、更方便地在官方文件上变更性别，不需要经过性别认同障碍的医学诊断。

尽管有些苏格兰议员希望将允许变更性别的年龄维持在18岁，法案最终允许16岁和17岁民众变更性别。

法案还将申请人以新性别生活后正式在官方文件上变更性别的所需时间从两年缩短为3个月；若申请人为16岁或17岁，则需6个月。

杰克说，虽然正经历变更法律承认性别过程的跨性别人士值得尊重、支持和理解，但他的决定是依据法律影响而做成。

杰克说：「我并不是轻率做出决定。这项法案将在苏格兰、英格兰、威尔斯对全英国的平等议题和其他事务产生重大影响。因此我的结论是，这是必要且正确的行动程序。」

© 2023 AFP