遭当局缺席审判 白俄反对派领袖痛批：堪称闹剧一场

（法新社莫斯科17日电） 白俄罗斯强人总统鲁卡申柯清算上次大选中的反对派。国营白俄罗斯通讯社报导，反对派领袖斯季哈诺夫斯卡娅的缺席审判今天在首都明斯克开庭。流亡的她斥审判为一场「闹剧」。

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法新社引述白俄罗斯通讯社（BelTA）报导称，声称在2020年总统大选中获胜的季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）如今面临一连串指控，包括叛国罪、「阴谋夺权」，以及创立并领导极端主义组织等。

2020年8月，白俄总统大选选务单位称，长期执政的鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）以8成得票率赢得连任，但反对派质疑舞弊，认定季哈诺夫斯卡娅才是胜选者，并发动连串抗争，结果遭到军警血腥镇压。季哈诺夫斯卡娅选后被迫离开白俄，流亡邻国欧洲联盟成员国立陶宛，并成为白俄民主象徵。

本周在瑞士达沃斯（Davos）接受法新社采访时，40岁的季哈诺夫斯卡娅将上述审判描述为一场「闹剧」，并表示她在诉讼前根本未获准查阅法庭文件。

她昨天表示，「我不知道这次审判将进行多久、要花费多少天，但我相信，他们会判处我很多很多年监禁。」

季哈诺夫斯卡娅的政治盟友莫罗兹（Maria Moroz）、拉图什科（Pavel Latushko）、柯瓦科娃（Olga Kovalkova）和戴列夫斯基（Sergei Dylevsky）皆是缺席审判的受审对象。

本次审判的其他被告还包括2022年诺贝尔和平奖得主之一、60岁的白俄人权团体「维斯纳」（Viasna）领袖毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski）。他于2021年7月遭当局关押入狱。

这些维权人士遭控走私「大量现金」入境，以资助所谓反对派活动，将面临7至12年的有期徒刑。

在季哈诺夫斯卡娅的审判开始前，检方还宣布对她丈夫季哈诺夫斯基（Sergei Tikhanovsky）的新指控。季哈诺夫斯基于2021年被判筹划暴乱、挑起社会仇恨罪名成立，并遭处18年徒刑。

季哈诺夫斯卡娅近日在推特发文称，「我知道，无论他们想出什么办法，都不会击垮他（指季哈诺夫斯基），也不会击垮我为所有政治犯的自由而战的坚定意志。」

© 2023 AFP