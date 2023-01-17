2022年少85万人 中国人口60多年来首见下跌

（法新社北京17日电） 中国国家统计局今天公布的数据显示，2022年底全国人口14亿1175万，较前年底减少85万，是60多年来首次人口下跌。世界人口最大国的中国逐渐面临人口老化危机。

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在劳动人口年事渐长之际，中国的出生率去年降至新低，分析家警告人力资源急遽减少不利经济成长，对已然吃紧的公共财务再添压力。

2022年中国全年出生人口956万，人口出生率为每千人6.77，出生率是1949年以来最低。死亡人口1041万，人口死亡率是每千人7.37，死亡率创1975年后最高。

中国前一次人口负成长是1960年代初期，是当时因毛泽东灾难性的大跃进农业政策引发中国现代史上最严重的饥荒所致。

中国2016年终止1980年代为防止人口过多而实施的一胎化政策，并在2021年允许夫妇可生3个小孩。

上海保银投资管理有限公司（Pinpoint Asset Management）总裁兼首席经济学家张智威表示，今后几年人口趋势很可能持续下滑，「中国不能依靠人口红利作为经济增长的结构性动力」。

他还说中国经济成长势必更倚赖生产力增长，需由政府提供政策配套来达成。

© 2023 AFP