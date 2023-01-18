乌克兰内政部长坠机身亡 泽伦斯基哀叹可怕悲剧

（法新社基辅18日电） 乌克兰内政部长搭乘的直升机今天在基辅市郊坠毁，导致他在内的3名内政部高官与地面上共10多人丧生。乌克兰总统泽伦斯基形容这是一场「可怕的悲剧」。

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泽伦斯基在社群媒体发布声明表示：「今天在基辅地区的布洛瓦利市（Brovary）发生了一场可怕悲剧。一架国家紧急救难服务（SES）直升机坠毁，当场起火。我的哀痛难以言喻」。

直升机上的内政部长莫纳斯提尔斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部长叶宁（Yevhen Yenin）、内政部国务秘书卢布科维奇（Yurii Lubkovych）都不幸身亡。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）在通讯平台Telegram发文表示，莫纳斯提尔斯基和另外两名高层官员的丧生，是乌克兰的「巨大损失」。

他表示：「政府团队和整个国家遭受了巨大损失。我对所有罹难者的家属致上诚挚哀悼。我已指示（官员）立即组成特别小组，对这场悲剧的所有情况展开详尽调查。」

坠机地点靠近基辅东北方布洛瓦利市一家托儿所和一栋住宅大楼，造成机上9人在内共18人死亡，包括3名孩童。事件另造成29人受伤，伤者中有15名孩童。

总统府方面表示，失事直升机当时正要飞往乌东前线。乌克兰总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在当地电视台说：「这趟飞行目的是要前往交战的热点之一执行任务。内政部长当时正要前往当地」。

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