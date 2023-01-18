印尼7.0地震仅有轻微受损通报 海啸警报解除

（法新社印尼摩罗泰18日电） 印尼东部摩鹿加群岛（Maluku Islands）外海、也就是苏拉威西岛（Sulawesi）近海今天发生规模7.0地震，短暂引发海啸警报，居民恐慌跑上街，邻国菲律宾也感受到震动。

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目前尚未传出人员伤亡通报，但至少有一座岛屿据报出现了轻微损害。

印尼地球物理机构表示，地震并无掀起海啸的风险。至于美国太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）则发布公报，解除稍早的海啸警报。

美国地质调查所（USGS）通报，地震震央位于印尼东部哈马赫拉岛（Halmahera）西北方150公里处，震源深度48公里。

这起海面下的地震当地时间下午1时6分前后发生在苏拉威西岛近海，附近岛屿为之震动，某些居民奔跑上街。身在摩鹿加群岛摩罗泰岛（Morotai）的法新社记者说：「地震维持有感15至20秒，震动时间相当长。」

北哈马赫拉岛救灾机构负责人马内里（Abner Manery）表示，摩罗泰岛有些房屋受损。

印尼座落在所谓「环太平洋火山带」（Pacific Ring of Fire）上，因此是世界上地震最活跃地区之一。欧洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）指出，苏拉威西岛北端万鸦老（Manado）西南方今天稍早也出现了规模6地震。

规模7.6地震上周也曾袭击印尼塔宁巴群岛（Tanimbar）外海，引起居民恐慌，但造成的损害有限。

© 2023 AFP