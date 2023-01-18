季辛吉立场逆转 确认乌克兰加入北约正当性

（法新社瑞士达沃斯17日电） 美国政坛耆老季辛吉今天表示，俄罗斯入侵乌克兰后，再也没有理由不让基辅申请加入北大西洋公约组织（NATO）。乌克兰长久以来希望加入北约，季辛吉过去一直持反对立场。

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99岁的美国前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）连月来倡议乌克兰战争停火。季辛吉是现实政治的支持者者，他提议停火实质上就是接受俄罗斯之前的军事斩获。

不过，季辛吉以视讯方式在达沃斯的世界经济论坛发表演说表示，让乌克兰取得北约会籍将是「恰如其分」。

「在爆发这场战争前，我反对让乌克兰加入北约，因为我担心这会触发我们现在所看到的一模一样过程。」

季辛吉指出：「如今情况已发展到这样的地步，在这些情况下要乌克兰保持中立，已经没有意义。」季辛吉背后的书架上有一幅美国前总统尼克森（Richard Nixon）的照片，他曾在尼克森政府时期担任国务卿。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）过去曾说乌克兰争取加入北约，对莫斯科来说是一大威胁。这正是蒲亭去年2月24日派兵攻打乌克兰的理由。

季辛吉上月在英国保守派杂志「观察者」（The Spectator）撰文，将乌克兰战争和1914年列强无意间将冲突升高为世界大战，相提并论。

季辛吉呼吁俄乌双方停火，俄国撤退至侵略前的界线，但继续留在乌东和俄国2014年并吞的克里米亚半岛，这些土地的归属之后可再磋商。

季辛吉在视讯演说中指出，「避免（乌克兰）战争沦为对抗俄罗斯本身的战争」，同时要「给俄罗斯重返国际社会的机会」，这非常重要。

季辛吉相信，过去曾遭俄国占领的国家对此不无疑虑，但避免拥核大国俄国发生动荡非常重要。

他指出，透过外交过程的方式有助于莫斯科重新评估俄罗斯本身的历史地位，其间混合着对于欧洲文化的喜爱以及对于遭欧洲统治的恐惧。

© 2023 AFP