异国恋情破碎 民主刚果维和部队弃儿面临羞辱

（法新社民主刚果卡武穆18日电） 16岁的蔷斯因皮肤白皙，与她在刚果民主共和国东部学校内其他孩子不同。她是部署在这个动荡国家20多年联合国维和人员的数十名后代之一，他们经常在社区中面临羞辱。

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蔷斯（Chance）的母亲法伊达（Faida）说，她2006年在南基伍省（South Kivu）卡武穆村（Kavumu）的联合国基地担任清洁工时，遇到了一名乌拉圭派到刚果民主共和国（DR Congo，民主刚果）维和人员。南基伍省武装分子攻击肆虐。

法伊达说：「当他不告而别，离开刚果民主共和国时，我已经怀孕两个月。」这是与维和人员相恋的刚果妇女常遭遇的被抛弃结局。

仅在卡武穆，法新社就采访到4名妇女说她们和联合国维和人员生了孩子。

这样的情况很常见，以致于被称为联合国稳定刚果民主共和国特派团（MONUSCO）的维和部队采取一些措施，例如为被遗弃的联合国士兵子女支付学费。

法新社采访的妇女中没有人说她们遭受过虐待。但有些人在14至15岁时就与维和人员有了关系，并说她们用性行为换取金钱或其他小礼物。

联合国稳定刚果民主共和国特派团的行为守则严格禁止与儿童发生性关系，并禁止付费买春。

联合国稳定刚果民主共和国特派团目前约有1万6000名军人。

法伊达生下蔷斯之前已有6个孩子，她希望联合国能够支持她的女儿上大学，并帮助她找到工作。法伊达解释，蔷斯的生活在很多方面都比较困难。

法伊达说：「她（蔷斯）不适应村里的生活。」并指出，蔷斯的皮肤白皙使她与众不同。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2023 AFP