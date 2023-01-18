推文挨告害人蒸发数十亿美元 马斯克诈欺指控开审

（法新社旧金山17日电） 特斯拉执行长马斯克2018年在推文中说他准备将特斯拉私有化，导致股价波动而遭股东控告。针对马斯克是否触犯诈欺罪的诉讼，加州法院今天开始挑选陪审团成员。

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两则推文引发特斯拉股价剧烈震荡，股东痛批马斯克行事鲁莽，害他们损失数十亿美元，愤而提告。

他很可能在预计持续3周的审判中被传唤作证。对马斯克来说，时机敏感。

特斯拉股价过去1年暴跌，投资人对这位亿万富翁收购社群媒体平台推特（Twitter）后，似乎投注许多精力在推特上，让他们不满。

马斯克2018年推文说，收购特斯拉这家公开上市电动汽车制造商的计画「资金已经到位」，据称股东因此损失数十亿美元，愤而提告。

他在第2则推文中说，「投资方的支持获得确认」，强调这笔交易只待股东会投票结果。

美国联邦地区法官郑一芳（Edward Chen）在为潜在陪审员总结案情时说：「原告声称，这些推文存在重大虚假，发出后人为地影响特斯拉股价和其他证券。」

马斯克否认欺骗股东，预计他的律师将传唤证人为他当时的计画作证，包括听取马斯克的朋友、甲骨文公司（Oracle Corp）共同创办人艾里森（Larry Ellison）的证词。

郑一芳上周拒绝马斯克所提将诉讼移交特斯拉总部所在的德州进行后，开始挑选陪审员。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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