斐济面临气候变迁迫切威胁 估逾600聚落被迫迁徙

（法新社斐济托哥鲁18日电） 在南太平洋岛国斐济，托哥鲁村（Togoru）的墓园已经被海水吞噬，村民麦古恩（Lavenia McGoon）担心她的房子有天也会被淹没。

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70岁的麦古恩在海滨的椰子树下堆叠旧轮胎，希望这种临时搭建的堤防能多少争取一些时间。她认为，气候变迁和无声无息升高的海平面，将不可避免地迫使她搬家，因为「没有人挡得住水」。

托哥鲁是斐济最大岛维提岛（Viti Levu）南岸的一个小聚落，也是斐济数十座面临气候变迁现实的滨海村庄之一。

麦古恩在当地一栋没水没电的简陋木屋生活了近60年，她指着海说：「前面曾经有一个农园。20到30年来，我们失去了近55平方公尺的土地。」

托哥鲁村的墓园一度葬着200人左右，但麦古恩说，大部分骸骨都已经迁往内陆了。

斐济一直在周密筹备必须因应气候变迁而迁移沿海村庄的一天。这是一项巨大挑战，政府估计有超过600个社区不得不迁移，其中42座村庄面临迫切威胁。

斐济90万人口中，超过7成住在距离海岸5公里的范围内。

澳洲摩纳希大学（Monash University）指出，西太平洋海平面上升的速度比全球平均快2到3倍。

吉里巴斯和吐瓦鲁等境内领土全属低地的国家可能在30年内变得完全无法住人，斐济则较为幸运，还可以往高地迁徙。

但当地官员卡莱尼瓦鲁（Sairusi Qaranivalu）说，对于维瓦图罗亚（Veivatuloa）这样一个习俗与土地紧密相关的村子来说，迁村是很痛苦的想法。

他告诉法新社：「一旦把他们带离村子，就好像我们切断了他们与他们对酋长负有的传统义务之间的关联，如同解构我们的传统生活和共同生活的方式。」

此外，根据联合国粮农组织（FAO）资料，约半数斐济乡村人口仰赖捕鱼维生，但斐济的渔业正面临各种压力。

温暖的海水正在摧残沿海生态系统，鲔鱼等有价值物种也大量被外国船只掠夺。

回到托哥鲁村，麦古恩说，其他国家不愿减少碳排放量，像斐济这样的小国却被迫付出代价。

她说：「他们只想到入帐的钱，永远不会想到其他人，那些会受苦受难的人。」

麦古恩希望尽可能地留在海边，只能无奈看着孙辈们一个个离开。

她说：「我喜欢这个地方，这里很美。我告诉孙子们的唯一一件事，就是去上学、实现目标，把目光放在海外。因为水永远会往该流的地方流。」

© 2023 AFP