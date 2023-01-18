日本核灾东电前高层被控业务过失致死伤 二审维持无罪

（法新社东京18日综合外电报导）日本东京电力公司3名前经营团队高层，因2011年福岛第一核电厂核子事故被依业务过失致人死伤罪遭强制起诉，东京高等法院今天二审宣判，维持3人一审无罪判决。

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这是福岛核灾发生后唯一的刑事审判。法院官员对法新社表示，针对3人的上诉已被驳回。

日本检方当年认定3名被告罪嫌不足做出不起诉处分，但2016年2月基于日本国民组成的「检察审查会」所做判断，由指定律师进行强制起诉。

3名被告分别是82岁东京电力公司前会长胜?恒久、76岁前副社长武黑一郎，及72岁前副社长武藤荣。两名副社长当年主要负责核电厂业务。

有关2011年3月发生的福岛第一核电厂核子事故，指定律师认为东电经营团队明明事前可以预测会有巨大海啸来袭，却疏于采取必要对策导致事故发生，结果造成当时在医院的44名患者等人被迫长期避难而死亡，因此起诉3名被告。

3名被告都主张无罪，东京地方法院2019年9月宣判3人无罪。

东京高院今天指出，一审的事实认定无不合理之处，法律评价也妥当，因此驳回上诉，判决3名被告无罪。

© 2023 AFP