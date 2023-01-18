法国将有抗议年金改革大罢工 公共运输料将严重停摆

（法新社巴黎17日电） 法国19日将有许多人员参加抗议一项极不受欢迎年金改革计画的全国性罢工，届时公共运输料将严重停摆。

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相关计画提议将法定退休年龄从62岁延后至64岁，从2027年开始，领取全额养老金需要工作43年，而非目前的42年，但这些仍有待国会商议。

法国过去将退休年龄从60岁提高到62岁时，也曾引发大罢工，当时所有工会团结一致；而19日这场全国性罢工将由不同单位串联起来，是12年来首次出现这般规模的罢工行动。

法国交通部长波恩（Clement Beaune）今天告诉法国第2电视台（France 2），「那会是个宛如地狱般的周四」，他敦促所有人尽可能在家工作。

巴黎大众运输公司（RATP）警告，运量将减少，有3条地铁线会停驶，另有10条路线届时只会提供有限服务。

该公司表示，只有两条全自动运行的路线能正常运作，但恐将有过度拥挤的风险。

法国国家铁路公司（SNCF）表示，在法国其他地方，许多高速铁路将暂停服务，只有1/5列车在部分地区维持运行，往返各城市的慢车届时多将停驶。

法国教育部表示，预料会有高达7成的幼儿园和小学教师也将加入罢工行列。

法国通膨飙升，且正处于从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情复苏阶段，45岁的中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）力图推动年金改革计画，在国内掀起巨大争议。民调显示，约2/3法国民众反对提高退休年龄。

马克宏上一次尝试提出年金改革是在2019年，当时导致了巴黎30年来最长时间的大众运输停摆。

马克宏去年成功连任，他在竞选期间将此作为主要政见，并指出这项退休制度料将在这个10年结束时出现严重赤字。

© 2023 AFP