澳洲淘汰法制军用直升机 改买美国黑鹰

（法新社雪梨18日电） 澳洲今天宣布淘汰法制太攀蛇（Taipan）军用直升机机队，即便巴黎当局竭力游说，试图在最后一刻说服坎培拉当局保留这份合约。

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法新社报导，澳法两国之间的信任2021年跌入谷底，导火线就是澳洲前保守派政府突然撕毁与法国海军船舶集团（Naval Group）一纸价值900亿澳元的潜舰合约，转而向美国以及英国购买核动力潜舰。

争议最激烈时，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）曾指控澳洲时任总理莫里森（Scott Morrison）在这起合约上撒谎，更一气之下召回驻澳大使。

直到去年5月，中间偏左的澳洲工党赢得大选、领袖艾班尼斯（Anthony Albanese）出任总理后，才与巴黎修补关系。

澳洲国防部长的马勒斯（Richard Marles）今天表示，太攀蛇直升机将由美制黑鹰（Black Hawks）直升机取代。

他表示，他有信心这不会破坏澳法之间已回归正常的双边关系。

马勒斯告诉澳洲广播公司（ABC）说：「最重要的是，以诚实方式和法国人打交道。」

「我们深信，澳洲与法国重新建立的关系不会因此中断。」

法国政府拥有太攀蛇直升机制造商空中巴士（Airbus）不少的持股，过去以来一直敦促澳洲保留机队中的40架大攀蛇直升机。

但马勒斯说这些直升机昂贵的维修让他们深受其扰，「多年来，大攀蛇的维修问题和零件取得都让我们很辛苦」。

「我们无法从大攀蛇取得所需的飞行时数。我们有信心黑鹰办得到。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP