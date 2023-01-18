澳门赌场大亨周焯华因洗黑钱等罪 遭判刑18年

（法新社澳门18日电） 据报导，澳门赌场名人周焯华因洗黑钱及非法赌博等罪，今天被澳门法院判刑18年。

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澳门初级法院裁定周焯华逾百项罪名成立，当中涉及黑帮、洗黑钱、非法经营赌博及巨额诈骗罪等。

周焯华是香港上市公司太阳城集团的创办人，于2021年11月被澳门警方逮捕，当时他被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、洗黑钱及非法赌博等，以致澳门政府短收博彩税澳门元82亿6000万元（约新台币310亿元）。

资料显示，周焯华1974年出生，绰号「洗米华」，籍贯广东肇庆，具商人、电影出品人、赌厅东主、影视娱乐公司老板及演唱会投资人身分，曾任广东省政协委员。

周焯华于1994年涉足澳门博彩业，初期只从事较低层的借贷活动，后来经营娱乐场贵宾会及管理贵宾会事业，短短10多年摇身一变成为当地「赌厅之王」。

2007年，他创立太阳城集团，适逢澳门开放博彩专营权，集团迅速发展。

2021年11月，在大陆浙江温州的司法机构对周焯华发出逮捕令后，澳门警方逮捕了周焯华等人。

温州市公安局当时发出通报，指周焯华在大陆境内成立资产管理公司，帮助赌客用资产换取赌博筹码，并且帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付等。

© 2023 AFP