睽违3年半 中国放行漫威电影院线上映

（法新社北京18日电） 睽违3年半，漫威英雄电影终于再次获得中国「首肯」，今年2月，「黑豹2：瓦干达万岁」、「蚁人与黄蜂女：量子狂热」将在中国院线上映；过去几年，中国从未解释漫威电影被禁的原因。

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根据漫威影业的官方微博17日晚间发布，去年11月间已经全球上映的「黑豹2：瓦干达万岁」，定档于今年2月7日；漫威电影宇宙最新的作品「蚁人与黄蜂女：量子狂热」，将于2月17日与美国同步上映。

这是2019年以来，再次有漫威电影得以在中国上映。

自「蜘蛛人：离家日」在2019年7月于中国上映后，长达3年半的时间，漫威的英雄电影无法进入中国市场，其中包含首部以华人为主角的英雄电影「尚气与十环传奇」，以及由夺得奥斯卡最佳导演奖的华裔导演赵婷所执导的「永恒族」。

据报导，中国官方从未说明「禁播」的理由，但显而易见的是，「这项禁令是在美中贸易战局势升温之际开始的」。

报导指出，外国电影在中国放映受到配额限制，中国国家电影局可以审查内容并决定电影是否可以上映。过去漫威的母公司迪士尼曾经拒绝包含中国在内的多个国家，要求删除同性关系叙述的内容。

报导提及，漫威官方微博同样没有说明这项转变的理由。然而这项消息仍然引起了不少中国的漫威迷关注，除了期待正式上映之外，也希望过去3年半之间的多部作品也能在中国上映。

© 2023 AFP