英允军援乌克兰挑战者2型战车 称出于道义责任

（法新社华盛顿17日电） 英国承诺提供乌克兰14辆挑战者2型战车，成为第1个将提供乌克兰所要求重型战车的西方国家。英国外交大臣今天表示，做出这个重大决定，是出于「道义责任」。

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英国外交大臣柯维立（James Cleverly）在访问华盛顿时表示，英国成为第1个同意提供乌克兰所要求重型战车的西方国家，是在向俄罗斯总统蒲亭发出讯号。

他在华府智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies）说：「蒲亭应该明白，我们有战略上的耐力和他们周旋到底，直到任务完成。为了保护他自己军队的生命，他能做的，就是了解我们将坚持与乌克兰人一起，直到他们取得胜利。」

他说：「有尸袋从俄罗斯前线送回来，乌克兰人也有，所以这个决定是基于道义责任。」

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）14日宣布，他的政府将提供14辆挑战者2型（Challenger 2）战车，这让俄罗斯指责英国加剧冲突。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与柯维立会面后表示，「我们为」战车决定「鼓掌」。

他没有说美国也将运交战车，但他表示，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）本周稍晚将就乌克兰问题与盟友会面。

布林肯在联合记者会上说：「我预计未来几天你们会听到更多宣布。」

© 2023 AFP