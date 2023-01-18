越南国家主席辞职 专家称不排除肇因政治内斗

（法新社河内17日电） 越南在疫情期间弊案频传，国营媒体今天报导，国家主席阮春福已辞去各项职务并退休。专家分析，阮春福辞职为越南共产党史上前所未见，此事除跟打贪有关，也可能涉及政治内斗。

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越通社（VNA）报导，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）是越南共产党第13届中央政治局委员、越共中央委员会委员、2021年至2026年任职越南国家主席、国防与安全委员会主席。

越共第13届中央委员会今天召开会议，对阮春福辞去前述各项职务并退休进行审议，最后同意照案通过。

68岁的阮春福因抗疫有成受到赞扬后，在2021年4月晋升名义上的国家元首。但越南在COVID-19疫情期间爆发两起重大贪污案，迄今已有上百人遭到起诉与逮捕。

共产越南强调谨慎稳定，政坛更迭一般为精心安排，突然去职是极不寻常的举动。越南经济与战略研究中心（VESS）研究员阮克江（Nguyen Khac Giang，音译）表示：「国家主席阮春福辞职在党史上为前所未见之举。」

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究计画高级研究员黎鸿协（Le Hong Hiep，音译）表示，阮春福辞职也可能涉及政治内斗。

他告诉法新社：「这件事主要跟贪腐调查有关，但我们不能排除他的政治对手出于政治因素，也想把他拉下台的可能性。」

黎鸿协表示，阮春福的接班人选之一为现任公安部部长苏林；他还说，国家主席换人可能不会对国家走向造成明显后果。

他说：「越南政策是由（越共）中央政治局集体制定，所以我不认为他离开会导致重大转变，或是政治体系出现任何问题。」

© 2023 AFP