逃税指控获判无罪 菲律宾记者：正义胜利

（法新社马尼拉18日电） 曾获诺贝尔和平奖的菲律宾记者瑞萨（Maria Ressa）及她创办的新闻网站Rappler，今获法官裁定4项逃税指控无罪。

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瑞萨2021年与俄罗斯「新报」（Novaya Gazeta）总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）同获诺贝尔和平奖殊荣；她同时也是Rappler负责人，这个新闻网站素以深度报导、严厉批评前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）残暴扫荡非法毒品政策而闻名。

瑞萨今天在裁决出炉后表示，「这项无罪结果不仅仅给Rappler，也是给每一个遭不公正指控的菲律宾人的」，她并形容这是正义与真理的胜利。

瑞萨逃税罪名虽获判无罪，但仍有其它3项刑事官司缠身，包括上诉2020年的网路诽谤定罪以及6年有期徒刑。

媒体倡议人士认为，瑞萨官司缠身是因为她勇于抨击前总统杜特蒂、批评他发动一场夺走了数千条人命的毒品战争。

杜特蒂政府过去曾说，它们与瑞萨诸多案件均毫无干系。

现任菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年9月以行政、司法部门权力分立为由，说他不会干预瑞萨的案子。

© 2023 AFP