不惜放弃继承18亿家产 印度8岁女孩决意削发为尼

（法新社印度阿默达巴德18日电） 印度一名出身富贵、本可继承钻石珠宝家族事业的8岁女孩，近日决定「放弃世俗享乐」并出家修行，同时抛弃继承价值18亿元的家产，在严格戒律中度过一生。

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法新社报导，在本周之前，戴凡希．桑维（Devanshi Sanghvi）是印度「钻石之城」、西部城市苏拉特（Surat）Sanghvi and Sons珠宝公司的女继承人。

戴凡希和家人都是耆那教（Jainism）信徒，这是一种古老的印度宗教，宣扬非暴力、严格素食主义和对所有生物的爱。

根据当地媒体公布的照片，戴凡希本周参加了一场为期4天的仪式，以展开她的新使命。

今天她乘坐了一辆大象所拉的车，来到一座寺庙，她在头发被剃掉后，脱去原本精致的衣服，换上一套简单的白色棉质服装。

一名不愿透露姓名、观看仪式的目击者说，在苏拉特的耆那教社群中，戴凡希一直以虔诚着称，甚至在她更年幼的时候就是如此。

社群表示，「戴凡希从未看过电视、电影，也从未去过购物中心和餐厅。」还有人说，这个小女孩经常出现在寺庙的仪式中。

戴凡希是接受「启迪」（diksha）仪式、放弃物质财产并成为耆那教最年轻僧尼的人之一。

当地媒体报导，父母说戴凡希一直渴望成为一名女尼。据说耆那教家庭有时会鼓励孩子出家，以提高家人的社会地位。

根据印度信用评级机构ICRA的数据，戴凡希自家企业成立于1981年，净资产高达50亿卢比（约新台币18亿6000万元）。

耆那教在印度拥有超过400万名信徒，其中许多人━例如桑维一家人━来自富裕的商业社区。

信徒坚持严格的素食主义，部分僧尼还会用布遮住嘴巴，以避免不小心吞食飞虫。

耆那教也因其部分仪式引来批评，特别是极端禁食的斋戒传统所导致的死亡事件。

© 2023 AFP