乌克兰内政部长坠机丧生 政坛新星殒落

（法新社基辅18日电） 乌克兰内政部长莫纳斯提尔斯基（Denys Monastyrsky）今天在首都基辅外一起令人震惊的直升机坠毁事故中身亡，享年42岁。

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莫纳斯提尔斯基过去是受过专业训练的律师，他与其他8人搭乘的国家紧急救难服务直升机今天坠毁在乌克兰首都附近一个卫星城镇的幼稚园附近。

基辅市长、前重量级拳王克里契科（Vitali Klitschko）形容莫纳斯提尔斯基是「年轻、创意十足的好人…向来积极主动支援捍卫我国国人的性命」。

克里契科在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）告诉法新社，莫纳斯提尔斯基「是他家人的珍爱，是我们国家莫大的人才。这是乌克兰的另一起悲剧」。

莫纳斯提尔斯基2021年就任内政部长，是乌克兰新兴一代的政治人物，也是俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来位阶最高的殉职官员。

与他一起葬身直升机残骸的罹难者，还包括他的副手叶宁（Yevgeniy Yenin）以及其他内政部重要官员。

莫纳斯提尔斯基从政前不仅教过法律，也当过执业律师。他2019年当选国会议员并于2年后，也就是俄国入侵乌克兰之前的几个月，获任命取代丑闻缠身的阿瓦科夫（Arsen Avakov）、成为新的内政部长。

© 2023 AFP