乌克兰吁西方盟邦增援 称亟需现代装甲战车

（法新社基辅19日电） 乌克兰外交部长和国防部长今天发表联合声明，敦促西方盟国「大幅」提高对基辅当局的军援，并提供现代豹式坦克给乌克兰。

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负责协调军援基辅的「乌克兰防务联系小组」（Ukraine Defense Contact Group）即将在德国兰斯坦空军基地（Ramstein Air Base）开会，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）和防长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）于会前发表声明，向盟邦喊话。

两人在声明中说：「我们呼吁所有已经或计画提供军事援助的伙伴国家，大幅提高他们的实际贡献，以强化乌克兰防卫本身的能力。」

两人说道，俄罗斯「在军队、武器、军备上维持着庞大的数量优势，且克里姆林宫「决心进一步升高敌意」。

库列巴和防长列兹尼科夫指出，提供现代装甲车辆「是最迫切的需求之一」。

声明提到，他们「乐见英国大胆且相当即时的决定」，提供挑战者坦克（Challenger）给基辅当局，不过「要达成作战目标，这样仍不够」。英国是第一个承诺要提供重型坦克给乌克兰的国家。

他们呼吁10多个拥有先进豹式坦克的国家，包括德国、波兰、土耳其等国家提供豹式坦克。

北大西洋公约组织（NATO）中有许多国家拥有德国制豹式坦克，但要移转给乌克兰必须先经过德国的同意。

© 2023 AFP