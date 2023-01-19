亚历鲍德温误杀摄影指导 遭过失杀人罪起诉

（法新社洛杉矶19日电） 美国影星亚历鲍德温（Alec Baldwin）2021年在电影Rust片场手持一把柯特（Colt）手枪时发生枪击意外，害死一名摄影指导，检方今天表示，将以过失杀人罪起诉他。

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新墨西哥州圣塔菲地方检察官卡麦克-阿特尔维斯（Mary Carmack-Altwies）也宣布，这部电影的军械师同遭起诉。军械师是枪杀摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）那把枪枝的负责人。

根据新墨西哥州法律，过失杀人罪属于第4级重罪，若遭定罪，将面临最长18个月的徒刑和5000美元（约新台币15万1800元）罚金。

卡麦克-阿特尔维斯表示：「在彻底审视证据和新墨西哥州法律后，我判定有充分证据，可对亚历鲍德温与Rust其他剧组成员提出刑事指控。」

「在我辖下，没人能凌驾于法律之上，且应该为所有人伸张正义。」

2021年10月，亚历鲍德温在拍摄新片期间手枪不慎走火，导致42岁的贺勤兹身亡，48岁导演苏萨（Joel Souza）受伤。

亚历鲍德温否认自己该为贺勤兹的死负责，并说实弹根本不该出现在拍片现场。

© 2023 AFP