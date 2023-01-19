军援不懈 加拿大供应乌克兰200辆装甲运兵车

（法新社基辅18日电） 加拿大国防部长今天访问基辅时宣布，加拿大将捐赠乌克兰军队200辆装甲运兵车，以满足「乌克兰对这些车辆的具体要求」。

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法新社报导，加拿大国防部长安南德（Anita Anand）表示：「这些运兵车具备最先进的领先科技，可让武器轻易地安装在上面。」安南德说话时，身旁坐着乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）。

加拿大这次捐赠200辆装甲运兵车，是总理杜鲁道（Justin Trudeau）去年11月宣布军援乌克兰5亿加元（新台币112.5亿元）的一部分。

自俄乌爆发冲突以来，加拿大已对基辅军援超过10亿美元，包括装甲车、榴弹炮、冬季服装、无人机摄影机和弹药等。

上周，杜鲁道宣布采购美制防空系统捐赠给乌克兰，为加拿大首次供应这类武器系统。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特发文对加拿大军援表达感谢。

他说：「在乌克兰面临困难的日子，我们的朋友持续支援我们。」他指的是内政部长莫纳斯提尔斯基（Denys Monastyrsky）在一次直升机坠毁中丧生，这次意外造成至少14人罹难。

泽伦斯基指出，加拿大此前已供应乌克兰加制「参议员」（Senator）装甲运兵车，有能力阻挡多数小型武器射击。这型柴油动力车由总部位于安大略（Ontario）的罗谢尔汽车公司（Roshel）制造。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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