加密货币平台Bitzlato创办人遭捕 最高将面临5年刑期

（法新社华盛顿18日电） 在针对「暗网」市场的国际行动中，总部位于中国的加密货币交易所Bitzlato大股东暨共同创办人列科季莫夫今天在美国迈阿密遭到逮捕，另外5名关系人则在欧洲落网。

广告 继续浏览后续

现年40岁的列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）是居住在中国深圳的俄罗斯人，他被指控涉嫌洗钱，因此戴着手铐脚镣出现在迈阿密的法庭。法官认为他有潜逃之虞，因此拒绝他的保释。

在迈阿密的法庭上，联邦法官贝塞拉（Jacqueline Becerra）告诉身穿灰色衬衫和蓝色短裤的列科季莫夫，如果罪名成立，将面临最高5年刑期。

美国司法部指控他涉嫌转移总计7亿美元的非法资金，因此将他拘留。官员称犯罪分子将此交易所作为毒品交易和出售窃取来的金融资讯的避风港。

巴黎官员表示，另外5名男子国籍主要是俄罗斯和乌克兰，分别在西班牙、葡萄牙和赛普勒斯被捕，这是由法国当局领导的一项复杂突击行动一环。

根据美国法院文件，列科季莫夫是在香港注册的Bitzlato的创办人和大股东，Bitzlato标榜他们对用户的身分认证门槛极低。

© 2023 AFP