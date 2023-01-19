南非联合俄罗斯和中国2月举行海上军演

（法新社约翰尼斯堡19日电） 南非今天宣布，下个月将偕同俄罗斯和中国进行为期10天的联合海上军事演习。俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，南非一直拒绝加入谴责俄罗斯的行列。

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南非军方指出：「为强化南非、俄罗斯和中国之间早已蓬勃发展的关系，三个国家将举行联合海上演习。」

演习代号为「莫西」（Mosi），在南非当地的茨瓦纳语（Tswana）为「烟雾」的意思。这场演习将为期10天，预定从2月17日到27日，在德班（Durban）和理查兹湾（Richards Bay）之间的外海举行。

南非国防军表示，这将是南非、俄罗斯和中国的海军第2次举行这类演习。

三个国家的海军首次举行联合海上演习是在2019年11月，当时在南非开普敦（Cape Town）外海。

南非国防军表示，会派出超过350名军事人员参加演习，目的在于分享作战技能与知识。 南非最近接下金砖五国（BRICS）轮值主席国任务。金砖五国挑战美国和欧洲主导的全球治理架构，成员有巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

莫斯科当局出兵侵略乌克兰，引发西方国家全面制裁，但南非拒绝加入谴责俄罗斯的行列。

© 2023 AFP