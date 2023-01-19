小马可仕：南海问题令我彻夜难眠

（法新社瑞士达沃斯18日电） 菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，有争议的南海局势紧张让他「彻夜难眠」，但尽管北京当局提出领土争端问题，菲律宾仍致力于和平。

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小马可仕在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）上表示，每当中国或美国军舰穿越该地区，使得紧张局势升级后，菲律宾都会以「旁观者」身分关注。

他说：「如果这里出了什么问题，我们就会受到连累。」

小马可仕说，这种情况「让你无论晚上还是白天都睡不着觉，大部分时间都难以入眠」。他本月稍早访问北京期间曾与中国国家主席习近平讨论中国在南海的行动。

「局势随时都在变化，瞬息万变。所以你必须时刻注意，以确保至少了解当前的情况，这样才能做出反应。」

中国和菲律宾在南海问题上存在分歧，尽管国际法庭裁定中国主张的「9段线」没有法律依据，北京仍声称对几乎整个地区拥有主权

菲律宾、越南、马来西亚和汶莱也都声称对南海部分海域拥有主权，且各自宣示海域有所重叠。在有报导称中国已开始在南沙群岛周围扩建几个无人岛礁后，马尼拉上个月下令军方加强在南海地区的军事存在。

© 2023 AFP