（法新社华盛顿18日电） 美国前总统川普准备3度逐鹿白宫之际，幕僚表示，川普正在敦促脸书（Facebook），恢复他遭停用2年的帐号。

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2021年1月6日国会山庄（US Capitol）发生暴动事件，川普的支持者闯入国会，试图阻挠认证2020年总统大选结果的宪法程序。隔天，川普脸书帐号就遭停用。

法新社取得川普律师盖斯特（Scott Gast）致脸书母公司Meta的信函，信中指出，该禁令「极大程度地扭曲和压抑了公众言论」。

盖斯特主张，川普作为争取2024年共和党提名的主要竞争者，有理由让禁令结束。盖斯特并要求召开会议，讨论尽快恢复川普帐号的问题。

盖斯特写道：「我们还认为，继续实施禁令基本上构成…一家私人公司蓄意压制川普先生的政治声音。」

美国国会一个委员会去年12月建议，以川普在国会攻击事件扮演的角色为由，对他提出起诉。

国会暴动之后，川普拥有8800万粉丝的推特帐号也被封锁，这位76岁的共和党人只能透过自创平台Truth Social进行交流。他在Truth Social粉丝不到500万。

总部位于加州的脸书过去曾表示，将在两年后的1月7日审查对川普的禁令。

脸书今天告诉法新社：「我们将在未来几周根据我们制定的流程宣布一项决定。」

川普2016年意外胜选，部分要归功他对社群媒体的影响力和他庞大的网路触及度。

去年11月，川普宣布竞选连任几天后，推特新老板马斯克（Elon Musk）恢复了川普的推特帐户。目前川普尚未在推特发文。

© 2023 AFP