巴西总统鲁拉2月访华府 与拜登会谈

（法新社巴西利亚19日电） 南美国家巴西的总统府今天告诉法新社，总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2月10日将在华府，与美国总统拜登（Joe Biden）会谈。

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左翼前工会领袖鲁拉1月1日就任第3个总统任期。他的团队表示，鲁拉会在2月9日飞往华府，进行为期两天的访问。

鲁拉曾说，他希望跟与前右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）关系紧张的外国政府改善关系，例如美国。

拜登在2020年选赢前总统川普（Donald Trump）时，波索纳洛过了38天才承认拜登胜选。川普是波索纳洛的紧密盟友，且波索纳洛常被称为「热带川普」。

拜登1月9日邀请鲁拉造访白宫，前一天，数以千计的波索纳洛支持者刚冲进巴西国会、总统府和最高法院大肆破坏。

这波攻击令人想起川普的支持者两年前闯入华府国会大厦的场景。

鲁拉18日晚间在推特写道，「民主是我们打造强大国家的唯一方式」，「这就是我将与拜登会谈，看他如何处理（极右势力）的原因」。

鲁拉本周稍早受访时还说：「每个人都想跟巴西对话」。

77岁的他22日将出访邻国阿根廷与乌拉圭，展开他就任后首次出国访问。他也将在1月30日接待德国总理萧兹（Olaf Scholz），双方将讨论如何处理极右极端主义问题。

© 2023 AFP