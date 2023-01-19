爱沙尼亚增加军援乌克兰 将超过GDP 1%

（法新社爱沙尼亚塔林19日电） 爱沙尼亚今天表示，将对遭到战火蹂躏的乌克兰增加军事援助，以达到爱沙尼亚国内生产毛额（GDP）1%以上，并主张有必要对乌克兰提供「更多和更快」的军火援助。

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爱沙尼亚作出慷慨承诺的同时，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）正对西方盟邦大力施压，以促其捐助更多重型武器来对抗俄军。

爱沙尼亚政府表示，将提供乌克兰「至今最大笔军事援助，包括远距离射击的反装甲武器以及价值共计1亿1300万欧元（逾新台币37亿元）的弹药」。

爱沙尼亚的声明中并说：「我国对乌克兰提供的军事援助将增加到3亿7000万欧元，或略高于我国GDP的1%。」

自俄军去年2月入侵乌克兰后，仅拥有130万人口的前苏联加盟共和国爱沙尼亚即对乌克兰提供坚定支持。

根据基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）上月提出的报告，就占GDP的比重而言，爱沙尼亚已对乌克兰提供最大的政府支持。

基尔世界经济研究所指出，若将军事、人道和财政援助一并计算在内，爱沙尼亚援乌规模去年11月底已达到GDP的1.1%。

© 2023 AFP