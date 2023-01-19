纽西兰总理阿尔登请辞 任内5关键时刻

（法新社威灵顿19日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天宣布请辞，透过法新社的整理，看看她任内5个关键时刻。

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●带3个月大女儿上联合国大会 史上首例

2018年9月，阿尔登被拍到在联合国大会堂亲吻当时3个月大的女儿妮薇（Neve），这是联合国史上第1次有婴儿这样出现。

她是继1990年巴基斯坦总理碧娜芝・布托（Benazir Bhutto）后，第2位在任内分娩的总理。

●清真寺攻击

2019年3月基督城（Christchurch）发生攻击事件，1名白人至上主义枪手在星期五的祈祷中攻击两座清真寺，造成51死、40人重伤，当时阿尔登的回应备受各界赞扬。 她在枪案发生后戴上头巾安慰遇难者家属，引起全球共鸣。阿尔登事后说，这是她尊重穆斯林社群自发做出的举动。后来她迅速实施枪枝管制改革，并敦促社群媒体巨头解决网路仇恨言论，赢得各界一致喝采。

●COVID选举

阿尔登对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的应对备受好评，后来她挟着所谓的「贾辛达狂热」（Jacinda-mania），在2020年10月率纽西兰工党以压倒性胜利获得连任。

2017年，组成联合政府的阿尔登将她的第2次胜选称为「COVID选举」。

纽西兰去年8月才全面重新开放边境，COVID造成的死亡总数现已攀升至2437人。

●疫情抗议

赢得第2任期两年后，小部分纽西兰人不满阿尔登对疫情的处理方式。

从去年2月开始的4个星期中，数百名示威者占领了首都威灵顿国会大楼前的草坪。阿尔登拒绝接见抗议者，还说示威者用「恐吓和骚扰」来表达观点。许多示威者支持反疫苗阴谋论。

最后示威活动以连串暴力事件告终，最终有100多人被捕。

●人气下滑

随着人们对政府信任度下滑、经济情势恶化以及保守派反对派重新抬头，阿尔登声望大不如前。

本届选举将于10月14日举行，最近民调显示中间偏右的联合政府领先。

近几个月阿尔登压力明显变大，她罕见失态，无意中被麦克风捕捉到称反对派政客为「傲慢的混蛋」。

© 2023 AFP