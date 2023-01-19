纽西兰总理阿尔登闪辞 任内善于应对危机

（法新社威灵顿19日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天以倦勤为由请辞抛出震撼弹。虽然阿尔登多次率国家度过危机，但与她就任时承诺「坚守积极不懈的态度」对照，却略显突兀。

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阿尔登2017年以政坛清新面孔之姿当选总理，第一任任内经历堪称纽西兰史上最严重恐攻的基督城清真寺51死屠杀、21人罹难的火山爆发以及COVID-19疫情大流行。

当年阿尔登37岁之龄当选总理，成为自1856年以来纽西兰最年轻的领袖，并成为全球进步派政客的指标。她所属的纽西兰工党在2020年压倒性胜选，她也成功连任，但目前支持度却因政府信任度下滑、经济恶化与保守派在野党杯葛所累。

近几个月来她所受压力越来越明显，月前还发生因麦克风未关，导致被人听到她不经意称在野政治人物「傲慢的蠢货」的窘事。

现年42岁的阿尔登说：「这是我一生最充实的5年半，却也挑战不断。」

「对我来说，时机已到。我知道这个职位的重要，但我也清楚自己不再有适任的动力，已没有再做4年的能耐。就这么简单。」

2017年当时纽西兰工党声势低迷，但阿尔登接任党魁仅3个月，就在2017年10月把工党从胜选无望扭转为执政党。她接任党魁前也只做4个多月副党魁，自2008年以来一直是奥克兰亚伯特山（Mount Albert）选区的国会议员，她当初以28岁之龄进入纽国众议院时，就缔造最年轻众议员纪录。

阿尔登就任总理仅18个月，2019年3月就发生一名白人至上主义的澳洲男子于纽西兰基督城闯入一间正在做礼拜清真寺枪击恐攻，造成51名穆斯林死难、40人受伤。

事发后阿尔登披上伊斯兰头巾，亲自赶往慰问，与受害人家属相拥哭泣，灵活的处理并展现悲天悯人让基督徒出身、立场中间偏左的她赢得各国好评。

阿尔登又在不到一周内完成修法严格禁止私人拥有枪械、推动强制社群媒体巨擘们正视并处理线上仇恨言论，精准明快的作风也再次赢得掌声。纽西兰大众在2020年10月纷纷把票投给工党，让她轻松赢得第2个3年总理任期。

综观阿尔登执政期间，她的政府成功遏止新冠疫情是一大亮点，藉由严格封城锁国，纽西兰疫情期间大多数时间仍保持正常生活。

阿尔登在纽西兰北岛偏乡莫林斯维尔（Morrinsville）长大，后来搬往英国并在当地担任公职。

阿尔登的父亲是警察，家中信奉摩门教，但她却认为正是摩门教让家乡一贫如洗，后来又因摩门教反对同性恋，她索性在20几岁时脱离摩门教。

在取得传播学位后，阿尔登先是在前总理克拉克（Helen Clark）的办公室任职，后来到英国担任当时首相布莱尔（Tony Blair）内阁的政策顾问。

阿尔登在纽西兰人气之高，一度兴起所谓「贾辛达狂热」（Jacinda-mania），许多人为她穿上印有政治标语的T恤，也纷纷仿效她大型女用手提包不离手的造型，坊间关于她的传记类书刊不胜枚举。

她2018年产下第一个孩子妮薇，使她成为现代史上继前巴基斯坦总理碧娜芝布托（Benazir Bhutto）后，第2位任内怀孕产子的民选领袖。

当年9月底阿尔登把3个月大的女儿一同带进联合国大会会议厅，再度成为众人焦点。她被拍到在会场亲吻、逗弄爱女妮薇，男友盖佛德（Clarke Gayford）也在一旁。

虽然危机处理出色，但阿尔登处理民生议题上开始遭诟病。纽澳当地的媒体指出，受疫情尤其防疫锁国措施影响，纽西兰2020年连续两季经济萎缩超过一成，是纽国11年来首现经济衰退，当地也面临严重住屋短缺和贫困儿童比率偏高问题。

© 2023 AFP