维修和训练困难 美官员：暂不向乌提供艾布兰战车

（法新社华盛顿18日电） 美国五角大厦一名高阶官员今天表示，美国目前不准备向乌克兰提供先进的艾布兰战车（Abrams），原因是维修和训练困难。

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乌克兰一再极力争取现代的西方战车，以协助其对抗俄罗斯入侵，据报德国在是否提供这类援助方面，端视华府是否愿意提供艾布兰战车而定。

当被问及美国是否将向乌克兰提供艾布兰战车时，负责政策事务的美国国防部次长卡尔（Colin Kahl）告诉记者，「我想我们还没到那一步」，尽管他并未完全排除未来改变立场的可能性。

卡尔说：「艾布兰战车是非常复杂的设备，价格高昂，很难训练，它有一个喷射发动机，这不是一种最容易维护的系统。」

卡尔还提到，奥斯汀一直希望避免向乌克兰提供「他们无法修复、无法维持，而且从长远来看他们负担不起，因为没有帮助」的设备。

德国和美国媒体都说，除非华府做出类似决定，否则柏林不会同意向乌克兰提供豹式（Leopard）战车，不过盟邦已向基辅承诺，将提供其他多种装甲车。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）14日宣布，将向乌克兰提供挑战者2型（Challenger 2）战车，成为第一个承诺提供西方重型战车给乌克兰的国家。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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