英国BAFTA电影奖 西线无战事入围14项最风光

（法新社伦敦19日电） 德国反战片「西线无战事」今天获得有「英国奥斯卡」之称的英国影艺学院（BAFTA）电影奖14项提名，与台湾导演李安的「卧虎藏龙」并列英国电影史上入围最多奖项的外语片。

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德国导演爱德华贝尔格（Edward Berger）的「西线无战事」（All Quiet on the Western Front）今天追平「卧虎藏龙」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）2001年缔造的14项提名纪录。

「西线无战事」入围奖项包括最佳影片、最佳导演、最佳外语片、最佳改编剧本、最佳摄影等，德国男星阿尔布雷希特舒赫（Albrecht Schuch）将以本片角逐最佳男配角奖。

爱尔兰黑色喜剧「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）与美国科幻电影「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）各获10项提名。柯林法洛（Colin Farrell）以前者入围最佳男主角，女星杨紫琼以「妈的多重宇宙」入围最佳女主角。

由巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）执导、改编猫王艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）生平故事的「猫王艾维斯」（Elvis）获得9项提名，奥斯汀巴特勒（Austin Butler）以本片入围最佳男主角。

古典音乐心理剧情片「TAR塔尔」（Tar）有5项提名，澳洲女星凯特布兰琪（Cate Blanchett）在片中饰演野心勃勃女性首席指挥家，入围本届最佳女主角。

另外，布兰登费雪（Brendan Fraser）在电影「我的鲸鱼老爸」（The Whale）当中，诠释一名患有强迫性饮食失调症、体重250公斤的英文老师，入围最佳男主角奖。

英国影艺学院主席马占达（Krishnendu Majumdar）表示，这份入围名单展现出当前作品的惊人广度。

马占达还说，他希望「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）和「猫王艾维斯」的成功票房，预示电影院经历防疫封城后正在复苏。

他告诉法新社：「人们上电影院很重要，这是我们文化的一环。」

英国影艺学院电影奖是英国电影界的年度盛事，经常被视为3月奥斯卡金像奖的前哨站，今年颁奖典礼将于2月19日在伦敦举行。

© 2023 AFP