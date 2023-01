英国BAFTA电影奖 西线无战事入围14项最风光

(法新社伦敦19日电) 德国反战片「西线无战事」今天获得有「英国奥斯卡」之称的英国影艺学院(BAFTA)电影奖14项提名,与台湾导演李安的「卧虎藏龙」并列英国电影史上入围最多奖项的外语片。

广告 继续浏览后续

德国导演爱德华贝尔格(Edward Berger)的「西线无战事」(All Quiet on the Western Front)今天追平「卧虎藏龙」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)2001年缔造的14项提名纪录。

「西线无战事」入围奖项包括最佳影片、最佳导演、最佳外语片、最佳改编剧本、最佳摄影等,德国男星阿尔布雷希特舒赫(Albrecht Schuch)将以本片角逐最佳男配角奖。

爱尔兰黑色喜剧「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)与美国科幻电影「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)各获10项提名。柯林法洛(Colin Farrell)以前者入围最佳男主角,女星杨紫琼以「妈的多重宇宙」入围最佳女主角。

由巴兹鲁曼(Baz Luhrmann)执导、改编猫王艾维斯普里斯莱(Elvis Presley)生平故事的「猫王艾维斯」(Elvis)获得9项提名,奥斯汀巴特勒(Austin Butler)以本片入围最佳男主角。

古典音乐心理剧情片「TAR塔尔」(Tar)有5项提名,澳洲女星凯特布兰琪(Cate Blanchett)在片中饰演野心勃勃女性首席指挥家,入围本届最佳女主角。

另外,布兰登费雪(Brendan Fraser)在电影「我的鲸鱼老爸」(The Whale)当中,诠释一名患有强迫性饮食失调症、体重250公斤的英文老师,入围最佳男主角奖。

英国影艺学院主席马占达(Krishnendu Majumdar)表示,这份入围名单展现出当前作品的惊人广度。

马占达还说,他希望「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)和「猫王艾维斯」的成功票房,预示电影院经历防疫封城后正在复苏。

他告诉法新社:「人们上电影院很重要,这是我们文化的一环。」

英国影艺学院电影奖是英国电影界的年度盛事,经常被视为3月奥斯卡金像奖的前哨站,今年颁奖典礼将于2月19日在伦敦举行。

© 2023 AFP