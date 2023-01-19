辞纽西兰总理 阿尔登：时机已到

（法新社威灵顿19日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天无预警宣布将于2月卸下总理职务。

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阿尔登在与她所属工党（Labour Party）党员召开会议时说：「对我来说，时机已到。」她说：「我能付出的所剩不多，已没有再做4年的能耐。」

阿尔登是在2017年的联合政府中成为总理，接着率领中间偏左工党在3年后的大选中赢得全面性胜利，不过近来几次民调看到工党和她个人的支持度下滑。

她自国会1个月前夏季休会后首次公开亮相，她在工党年度党团大会上说，休息这段期间她曾希望找到继续担任领袖的动力，「但我没办法做到」。

阿尔登表示，下一场大选会在10月14日星期六举行，她会一直担任议员直到大选结束。

「我并非因为认为我们赢不了下一场选举才离开，而是因为我认定我们可以胜选且将会胜选。」

阿尔登表示她的辞职最迟2月7日生效。她并表示，工党党团会议将于1月22日选出新领袖。

副总理罗伯森（Grant Robertson）表示他不会参与总理之争。

阿尔登表示，她挂冠求去并没有任何内情，「我是人。我们尽可能地付出一切，能付出多久就付出多久，然后结束的时机总会到来。对我来说，这个时机已到」。

「我之所以求去，是因这项少数人有幸担任的职务有着莫大的责任。责任在于认清自己何时是掌舵的适合人选，也有责任认清何时不是。」

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